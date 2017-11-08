Суд продолжит рассмотрение жалобы экс-сенатора Цыбко 10 ноября

ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя — РИА Новости. Челябинский областной суд в среду объявил перерыв до 10 ноября в рассмотрении апелляционной жалобы экс-сенатора Константина Цыбко, осужденного районным судом к девяти годам лишения свободы в колонии, сообщила РИА Новости официальный представитель облсуда Евгения Нациевская.

"В среду суд закончил стадию судебных ходатайств и перешел к судебному следствию. Судья отложила дело, так как адвокаты попросили время на частичное ознакомление с материалами дела. Суд объявил перерыв до 10 ноября до 10.00", — рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что это время дается, чтобы подготовиться защите и дальше выступать по существу изложенных в жалобе требований.

Суд города Озерск Челябинской области 3 августа назначил Цыбко наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в 70 миллионов рублей. Экс-сенатор, который был признан виновным в двух эпизодах получения взятки на сумму 21 миллион рублей вместо инкриминируемых 27,5 миллиона рублей, подал апелляцию на это решение суда.

По версии следствия, будучи представителем заксобрания Челябинской области в Совете Федерации, обвиняемый использовал авторитет и значимость занимаемой государственной должности для назначения на пост главы администрации Озерского городского округа Челябинской области своего знакомого. За оказанную услугу он получил не менее 17,5 миллиона рублей, считает следствие.

Кроме того, как полагает следствие, в феврале-апреле 2011 года Цыбко лично и через посредников получил взятку в 10 миллионов рублей от одного из предпринимателей за покровительство. Следствие добавляет, что в его интересах сенатор неоднократно обращался к должностным лицам правительства Челябинской области и администрации Озерского городского округа с предложениями реализовывать проекты строительства жилья и объектов инфраструктуры, оказания населению транспортных и информационных услуг через фирмы, подконтрольные бизнесмену. В ходе производства по делу был наложен арест на имущество Цыбко и его близких.