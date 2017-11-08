Суд продолжит рассмотрение жалобы экс-сенатора Цыбко 10 ноября

ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя — РИА Новости. Челябинский областной суд в среду объявил перерыв до 10 ноября в рассмотрении апелляционной жалобы экс-сенатора Константина Цыбко, осужденного районным судом к девяти годам лишения свободы в колонии, сообщила РИА Новости официальный представитель облсуда Евгения Нациевская.
Она добавила, что это время дается, чтобы подготовиться защите и дальше выступать по существу изложенных в жалобе требований.
Суд города Озерск Челябинской области 3 августа назначил Цыбко наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в 70 миллионов рублей. Экс-сенатор, который был признан виновным в двух эпизодах получения взятки на сумму 21 миллион рублей вместо инкриминируемых 27,5 миллиона рублей, подал апелляцию на это решение суда.
По версии следствия, будучи представителем заксобрания Челябинской области в Совете Федерации, обвиняемый использовал авторитет и значимость занимаемой государственной должности для назначения на пост главы администрации Озерского городского округа Челябинской области своего знакомого. За оказанную услугу он получил не менее 17,5 миллиона рублей, считает следствие.