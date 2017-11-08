Ространснадзор продолжает проверку компании-владельца разбившегося Ми-8

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ространснадзор продолжает проверку авиакомпании "Конверс Авиа", чей вертолет упал у берегов Шпицбергена, сообщил в среду РИА Новости представитель ведомства.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, пропал 26 октября, когда следовал из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. Ночью 29 октября к поиску подключились более 40 спасателей МЧС России, вертолет был обнаружен норвежским судном в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер, 30 октября в 130 метрах от места крушения вертолета было обнаружено тело одного погибшего. Министр транспорта РФ Максим Соколов поручил Ространснадзору провести внеплановую проверку перевозчика.

"Проверка еще не завершена. Только после ее завершения можно говорить о каких-либо результатах", — сообщили в Ространснадзоре.

Заместитель гендиректора "Конверс Авиа" Дмитрий Желязков говорил, что Ространснадзор незадолго до аварии проверил авиакомпанию и не нашел нарушений в ее работе.

Ранее представитель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) сообщил РИА Новости, что параметрический самописец Ми-8 поврежден винтом вертолета и разрушен. Однако речевой самописец находится в удовлетворительном состоянии, и специалисты приступили к расшифровке информации.