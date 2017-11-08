Экс-сотрудник МВД в Мордовии получил 13 лет колонии за детское порно

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя – РИА Новости. Суд приговорил бывшего начальника автохозяйства Центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Мордовии, обвиняемого в изготовлении порнографии с участием малолетней девочки и насилии над ней, к 13 годам лишения свободы, сообщает в среду СУСК по республике.
По информации СУСК, преступления были выявлены в июле 2016 года, когда сотрудник органов внутренних пытался через еще одну знакомую распечатать часть отснятых фотографий с девочкой в фотосалоне. Мужчина был задержан и на весь период расследования заключен под стражу.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
Он признан виновным по статьям УК РФ "использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов" (13 эпизодов) и "насильственные действия сексуального характера" (13 эпизодов), добавили в СУСК.