Мосгорсуд проверит законность домашнего ареста директора РАМТ Апфельбаум

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд 27 ноября проверит законность домашнего ареста директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Ранее Апфельбаум обжаловала свой домашний арест.

"Рассмотрение апелляционных жалоб назначено на 27 ноября в 10.15", — сказала Царева.

По мнению следствия, в бытность директором департамента государственной поддержки искусства Минкультуры РФ Апфельбаум участвовала в хищении не менее 68 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа".

Согласно словам следователя, вину в хищении Апфельбаум не признала, но согласилась, что халатно относилась к распределению бюджетных средств. Защита в свою очередь однозначно заявила, что виновной глава театра себя не считает.