В Кузбассе будут судить мужчину, из ревности зарубившего соперника

КЕМЕРОВО, 8 ноя — РИА Новости. Житель кузбасского города Киселевска предстанет перед судом по обвинению в убийстве соперника, которого он, по версии следствия, из ревности зарубил топором, сообщает в среду региональное следственное управление СК РФ.

По версии следствия, в июле обвиняемый приехал в гости к знакомой, проживающей в частном доме, привез ей продукты. Кроме женщины в доме находился ее 46-летний сожитель. Ранее между мужчинами сложились неприязненные отношения, поводом для которых стала ревность, уточняет ведомство.

"Ночью после распития спиртных напитков, когда все легли спать, гость в порыве ревности и злости прошел в баню, расположенную на территории усадьбы, нашел там топор, вернувшись в дом, нанес сопернику множественные удары топором по голове, телу, причинив травмы, которые были не совместимы с жизнью", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, находившаяся в доме женщина увидела происходящее и сообщила об этом в правоохранительные органы. Мужчину задержали и по ходатайству следствия заключили под стражу.

Следствие передало уголовное дело об убийстве с утвержденным обвинительным заключением и доказательственной базой в суд для рассмотрения по существу. Согласно соответствующей статье УК РФ, 49-летнему жителю Киселевска грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.