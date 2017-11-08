В Чебоксарах автобус с пассажирами протаранил восемь машин

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя – РИА Новости. Рейсовый автобус с пассажирами, у которого, возможно, отказали тормоза, протаранил восемь легковых автомобилей в Чебоксарах, в ДТП никто не пострадал, сообщает МВД по Чувашии.

По информации ведомства, авария произошла в среду утром на Московском мосту в столице республики.

"Автобус 12 маршрута, в салоне которого находилось пять пассажиров, протаранил восемь легковых автомобилей. В настоящее время никто из участников происшествия в медучреждение не обращался… Обстоятельства выясняются", — говорится в сообщении.

За рулем автобуса находился 23-летний житель Чебоксар. По словам водителя, которые цитирует МВД, у транспортного средства неожиданно отказали тормоза, что якобы и стало причиной ДТП. В ведомстве отмечают, что все участники происшествия освидетельствованы, состояние опьянения ни у кого не выявлено.

В сообщении на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашии говорится, что попавший в ДТП автобус принадлежит ГУП ЧР "Чувашавтотранс". Перед рейсом автобус прошел технический осмотр и вышел на линию в исправном состоянии, что подтверждено отметкой в путевом листе.

"По информации очевидца (пассажира автобуса), скорость автобуса была не большой, водитель автобуса пытался предотвратить ДТП (остановить автобус). За несколько секунд до ДТП водитель успел предупредить пассажиров о возможном ДТП, попросил крепче держаться. Его действия привели к отсутствию пострадавших в автобусе", — отмечается в сообщении.