Мосгорсуд отказался освободить отца полковника Захарченко

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд оставил под арестом до 30 ноября Виктора Захарченко — отца скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко, сообщили РИА Новости в суде.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его адвоката, который просил изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы.

Виктору Захарченко вменяется два эпизода пособничества в растрате денег банка "Московское ипотечное агентство" (МИА) — якобы он был фиктивно трудоустроен в банк и за это время успел получить зарплату в 4 миллиона рублей.

В качестве соучастников по делу проходят два бывших председателя правления МИА-банка — Владимир Корьевкин и Сергей Гриб, при которых в кредитном учреждении работал Захарченко-старший. Корьевкин и Захарченко-старший содержатся под стражей, Гриб арестован заочно и объявлен в международный розыск.

В начале июня Захарченко-старший вернул банку 4 миллиона рублей, которые финансовое учреждение платило ему как зарплату и которые следствие считает взяткой.

Захарченко-младший был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в СК РФ. При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.