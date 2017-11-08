В России пресекли "челночную миграцию"

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава МВД Владимир Колокольцев в ходе "правительственного часа" в Госдуме заявил о пресечении "челночной миграции" в России.

Ранее была распространена практика, когда граждане СНГ по истечению разрешенного срока проживания (90 дней) без дополнительных документов на территории РФ, возвращались в родную страну через границу, после чего въезжали в РФ. Таким образом они избегали оформления документов еще на 90 дней.

"Ограничение продолжительности временного пребывания в безвизовом порядке позволило пресечь так называемую челночную миграцию. Это широко распространенный прием, когда 90-дневный срок обновляется путем пересечения государственной границы в течение одного дня", — сказал Колокольцев.