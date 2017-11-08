Из России с начала года депортировали семь "воров в законе"

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Семь "воров в законе" депортировали в текущем году из России, сообщил в среду в рамках правительственного часа в Госдуме глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

"Еще одним значимым направлением считаем работу по признанию нежелательности пребывания граждан на территории РФ, в том числе лиц представляющих серьезную угрозу безопасности и общественному порядку", — сказал Колокольцев.

По его словам, на сегодняшний день данные положения миграционного законодательства активно применяются к участникам этнических организованных преступных группировок.

"Только в текущем году нами из страны депортировано семь так называемых "воров в законе", и в отношении еще 11 принято решение о нежелательности их пребывания на территории России", — отметил глава МВД.