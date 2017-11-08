Защита Улюкаева просит суд вызвать на допрос Текслера и Дворковича

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Защита экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева попросила суд вызвать на допрос первого замглавы Минэнерго России Алексея Текслера, оперативника СЭБ ФСБ Александра Калиниченко и других свидетелей, передает корреспондент РИА Новости.
"Просим вызвать на допрос в качестве свидетелей защиты Игоря Сечина, Александра Калинина, Безменова, Волченкова, Калиниченко Александра Александровича, Алексея Текслера, Сиделину Светлану", — сказала адвокат Улюкаева.
Также адвокаты попросили вызвать в суд зампреда правительства РФ Аркадия Дворковича.