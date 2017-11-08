Гособвинение закончило представлять доказательства по делу Улюкаева

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда, где продолжаются слушания по его делу. 8 ноября 2017

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда, где продолжаются слушания по его делу. 8 ноября 2017

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Гособвинение закончило представлять доказательства по делу экс-министра Алексея Улюкаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"В целях экономии времени, мы закончили представлять доказательства по делу", — сказал прокурор Борис Непорожный, после того, как попросил направить повестку главе "Роснефти" Игорю Сечину для вызова в суд.

Сторона защиты Улюкаева приступила к представлению доказательств невиновности экс-министра.

Улюкаев обвиняется в получении взятки в два миллиона долларов за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Сечин является ключевым свидетелем обвинения в этом громком процессе. Именно он в сотрудничестве с ФСБ передал экс-министру сумку с двумя миллионами долларов, которые следствие считает взяткой. По версии защиты, Улюкаев был убежден, что в сумке лежало вино. Бывший министр заявлял, что расценивает произошедшее как провокацию.

Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения, вину он не признает.