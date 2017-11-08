Ивановскую пенсионерку, получавшую пенсию в двух регионах, осудили условно

ВОРОНЕЖ, 8 ноя — РИА Новости. Суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно жительницу Ивановской области, которая более 20 лет получала пенсии по старости сразу в двух регионах, сообщила в среду ивановская облпрокуратура.

По данным надзорного ведомства, с 1 декабря 1993 года зарегистрированной в городе Шуя Ивановской области местной жительнице на основании распоряжения местного райгорсобеса была назначена пенсия по старости.

"Двадцатого марта 1995 года подсудимая обратилась в комиссию по назначению пенсии по старости при исполкоме Касимовского совета народных депутатов Рязанской области с заявлением о получении пенсии по старости, предварительно зарегистрировавшись по месту жительства дочери в городе Касимов Рязанской области, скрыв факт назначения и получения пенсии в Ивановской области. С 21.03.1995 подсудимой в Рязанской области назначена пенсия по старости", — говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, факт получения пенсии в двух субъектах РФ выявлен 22 августа 2016 года. В отношении женщины расследовалось уголовное дело по статье "мошенничество при получении социальных выплат в особо крупном размере". Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

"Таким образом, более 20 лет подсудимая незаконно получала две пенсии. Сумма переплаты составила более 1 миллиона рублей. Свою вину подсудимая признала полностью, в содеянном раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год", — информирует прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в феврале этого года с женщины в судебном порядке была взыскана незаконно полученная пенсия в размере 965 тысяч рублей. Еще 52 тысячи подсудимая добровольно вернула на счет Пенсионного фонда со своего счета в банке.