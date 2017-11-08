Под Тюменью вынесли приговор мужчине, избившему ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. Мужчина в городе Заводоуковск Тюменской области, избивший ребенка сожительницы и нанесший тяжкий вред его здоровью, получил 5,5 года колонии, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"С учетом ранее имеющихся судимостей суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск представителя потерпевшего и постановил взыскать с осужденного в качестве компенсации морального вреда 500 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Мужчина — ранее судимый 29-летний житель города Заводоуковск — признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего).

По версии следствия, в августе в доме по улице Щукина города Заводоуковск осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшись отсутствием сожительницы – матери мальчика, избил ребенка за то, что тот наехал на него велосипедом.

"Мужчина неоднократно поднимал руками мальчика над землей и бросал его с силой на землю и бетонный фундамент дома, причинив своими действиями тяжкий вред здоровью ребенка. С полученными повреждениями потерпевший был доставлен в больницу", — отмечается в сообщении.