Завершено расследование дела экс-мэра Ельца, грозившего журналистам топором

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Следствие завершило расследование уголовного дела на бывшего мэра Ельца, который угрожал топором съемочной группе журналистов телеканала "Россия-1", сообщает Следственный комитет РФ.

Ранее сообщалось, что 16 марта экс-мэр Ельца, чьи родственники фигурируют в деле о незаконном обороте наркотиков, отказался от общения со съемочной группой программы "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия 1", а также повредил микрофон одного из журналистов. Как отмечали правоохранители, демонстрируя металлический топор, мэр угрожал расправой съемочной группе. Было возбужденно уголовное дело по статье "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенного с насилием над журналистами, а равно с угрозой применения такого насилия".

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 68-летнего жителя города Ельца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем повреждения имущества, а также соединенное с угрозой применения насилия)", — говорится в сообщении.

Как отмечает следствие, своими действиями обвиняемый причинил собственнику материальный ущерб на сумму более 22 тысяч рублей. "Материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд", — отмечается в сообщении СК.

"В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину в совершении преступления не признал, выдвинув версию о провокации. Однако его доводы следствие опровергло собранными доказательствами, в основе которых показания свидетелей и очевидцев, результаты очных ставок и видеозапись конфликта", — добавили в СК.