Под Саратовом завели дело на мать младенца, погибшего в биотуалете

САРАТОВ, 8 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Саратовской области, подозреваемой в гибели девятимесячного ребенка из-за того, что он застрял головой в домашнем биотуалете, сообщило в среду областное управление Следственного комитета РФ.

Днем в воскресенье женщина обнаружила своего девятимесячного сына, который, предположительно, головой и верхней частью туловища застрял в ведре биотуалета. Женщина попыталась оказать ему помощь, но прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть мальчика, сообщили ранее в СК.

Следствие установило, что подозреваемая на непродолжительное время оставила сына без присмотра в квартире. В этот период и произошел инцидент с ребенком.

"В отношении его 24-летней матери возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении. Фигурантке дела грозит до двух лет лишения свободы.

Сотрудники СК в ходе расследования дела изучат условия жизни и воспитания ребенка, а также дадут правовую оценку действиям сотрудников органов системы профилактики, добавили в ведомстве.