Под Саратовом завели дело на мать младенца, погибшего в биотуалете

САРАТОВ, 8 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Саратовской области, подозреваемой в гибели девятимесячного ребенка из-за того, что он застрял головой в домашнем биотуалете, сообщило в среду областное управление Следственного комитета РФ.
Следствие установило, что подозреваемая на непродолжительное время оставила сына без присмотра в квартире. В этот период и произошел инцидент с ребенком.
"В отношении его 24-летней матери возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении. Фигурантке дела грозит до двух лет лишения свободы.
Сотрудники СК в ходе расследования дела изучат условия жизни и воспитания ребенка, а также дадут правовую оценку действиям сотрудников органов системы профилактики, добавили в ведомстве.