В Мосгорсуде прокурор попросил приговорить Полонского к восьми годам тюрьмы

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Прокурор просит отменить амнистию и назначить 8 лет реального срока бизнесмену Сергею Полонскому, ранее освобожденному от пяти лет заключения за мошенничество, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.

"На момент рассмотрения настоящего уголовного дела судом первой инстанции статья 159.4 УК РФ утратила свою силу, была декриминализирована. Это произошло в связи с тем, что Конституционный суд РФ признал положения статьи 159.4 УК РФ не соответствующими Конституции РФ. Изложенное позволяет настаивать на том, что действия виновных судом первой инстанции квалифицированы неправильно как совершение преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Неправильная квалификация… повлияла на законность, обоснованность приговора", — сказала прокурор на процессе в Мосгорсуде по обжалованию приговора.

Сторона обвинения просит отменить приговор и назначить Полонскому 8 лет реального срока наказания.

Полонский смог избежать 5-летнего срока в колонии благодаря переквалификации его действий на более мягкую статью — о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. Мосгорсуд в составе трех судей в среду рассматривает обжалование данного приговора прокуратурой.

Предполагаемых подельников Полонского суд также признал виновными, но тоже освободил от наказания по аналогичной причине. Данный приговор в июле опротестовала прокуратура.

Ранее прокурор Борис Локтионов в ходе прений просил признать Полонского виновным по двум эпизодам мошенничества и назначить ему восемь лет колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей.

Полонский признан виновным в мошенничестве на 2,6 миллиарда рублей при строительстве в Москве жилых комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера". В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ. Экспертиза признала Полонского вменяемым.