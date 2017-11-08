Для обвиняемой по делу о ДТП в Балашихе могут запросить реальный срок

Дело о гибели мальчика в ДТП в Балашихе (75)

Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. 21 августа 2017

Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. 21 августа 2017

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Гособвинитель попросит суд назначить реальный срок Ольге Алисовой по делу о гибели шестилетнего мальчика в резонансном ДТП в Балашихе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительной системе.

В среду Железнодорожный суд Подмосковья проведет прения сторон по делу о ДТП.

"Прокурор запросит (для Алисовой) наказание в виде реального срока", — сказал собеседник агентства, отметив, что "это обычное ДТП", но поскольку "дело распиарено", "будет реальный срок".

По словам источника агентства, "прокурором недовольны", поэтому ему будет заявлен отвод. "Сегодня будет заявлен отвод прокурору, а также судье", — сказал он, отметив, что в связи с этим прения могут быть отложены.

Резонансное ДТП произошло в Балашихе 23 апреля: местная жительница Ольга Алисова за рулем автомобиля насмерть сбила шестилетнего мальчика. Первичная экспертиза выявила алкоголь в крови мальчика, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения".

Позже комплексная судебная экспертиза установила отсутствие алкоголя в крови мальчика. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, экспертиза была проведена ненадлежащим образом — действия судмедэксперта по делу о ДТП в Балашихе привели к загрязнению крови спиртом, поэтому в образце и были обнаружены 2,7 промилле алкоголя.