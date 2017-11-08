В "Алмаз-Антей" рассказали о безопасности системы ЦУП "Внуково"

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Кратковременные сбои в работе автоматизированной системы организации воздушного движения нового Центра управления полетами в Московской зоне не могли повлиять на безопасность полетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика системы — концерна "Алмаз-Антей".

Новый ЦУП во "Внуково" был введен в эксплуатацию в октябре, зона его ответственности представляет собой территорию площадью 720 тысяч квадратных километров в интервале высот 1500-12100 метров.

"В связи с поступающими от СМИ запросами о нарушениях в работе систем нового Центра управления полетами (ЦУП) Московского центра автоматизированного управления воздушным движением (МЦ АУВД), зафиксированных 19 и 24 октября 2017 года, сообщаем, что отказов в работе основных систем не происходило и выявлено не было", — заявили в пресс-службе "Алмаз-Антея".

Кратковременный сбой, произошедший 19 октября 2017 года, был вызван перегрузкой автоматизированного рабочего места (АРМ) диспетчера радиолокационного контроля, произошедшей по причине некорректной настройки параметра глубины анализа истории трека, влияющего, в частности, на сложность решения задач обнаружения конфликтов. После корректировки параметра и перезапуска программного обеспечения сбой не повторялся, отметили в концерне.

Нарушение процесса автоматической обработки плановых сообщений, случившееся 24 октября, произошло из-за поступления на АРМ диспетчера планирования входящего сообщения с нарушением формата (обработка этого сообщения вызвала зацикливание программ автоматической обработки сообщений). "Данная проблема не отображалась на системе технического управления и контроля, так как остановки работы программ не было", — подчеркнули в "Алмаз-Антее".

По результатам анализа сбоя выработан комплекс мер, направленных на устранение возможности повторения подобных сбоев, добавили там же.

"Начальный этап эксплуатации систем подобного уровня сложности зачастую сопряжен с возможностью сбоев программного обеспечения, которые проявляются, как правило, в связи с тем, что новая система работает под полной нагрузкой и с участием всего задействованного в процессе персонала… Нештатные ситуации, возникшие во Внуково 19 и 24 октября, никак не могли повлиять – и не повлияли – на безопасность полетов", — сообщил заместитель генерального директора концерна по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.