Жительнице Липецка предъявили обвинение в убийстве подруги и ребенка

ВОРОНЕЖ, 8 ноя — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение 21-летней жительнице Липецкой области в убийстве подруги и ее трехлетней дочери, сообщила в среду РИА Новости старший помощник руководителя управления СК РФ области Юлия Кузнецова.

По данным СК, вечером 28 октября в квартире жилого дома по улице Катукова в Липецке были обнаружены тела 21-летней липчанки и ее трехлетней дочери с множественными ножевыми ранениями. Следователи выяснили, что погибшая проживала вместе с мужчиной, который в день убийства находился на работе, а накануне в гости к молодой семье из города Грязи приехала подруга женщины и осталась на ночь. После убийства она исчезла.

Следствие возбудило дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Подозреваемую в убийстве задержали в воскресенье вечером, суд заключил ее под стражу до 28 октября.

"Предъявлено ей обвинение по пунктам "а", "в" части второй статьи 105 (убийство двух человек, в том числе — малолетнего). В настоящее время назначена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой будет установлена ее вменяемость", — сказала Кузнецова.

Ранее следствие сообщало, что обвиняемая не могла объяснить мотив преступления, и говорила, что на нее "что-то нашло". По словам Кузнецовой, следствие не исключает, что неустроенная личная жизнь подозреваемой и увиденная ею семейная идиллия подруги могли сыграть роль в случившемся. Собеседница агентства добавила, что у подозреваемой не было постоянной работы, постоянного места жительства, регистрации. Как ранее Кузнецова рассказала РИА Новости, обвиняемая пыталась скрыть следы преступления: смыла пятна крови, заперла дверь ключом. Также, по словам собеседницы агентства, девочка была убита потому, что стала свидетельницей убийства матери.

В конце октября в Липецке произошел еще один случай жестокости по отношению к ребенку: 24-летний мужчина избил ремнем и руками двухлетнего ребенка своей сожительницы так, что малыш попал в больницу без сознания и находился в коме. Спустя двое суток мальчик умер. В отношении его отчима СК переквалифицировал дело со статьи "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего" на "убийство малолетнего". На причастность к преступлению проверяется мать ребенка, по данным СК, — знавшая о жестоком обращении сожителя с сыном.