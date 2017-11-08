Жительнице Липецка предъявили обвинение в убийстве подруги и ребенка

ВОРОНЕЖ, 8 ноя — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение 21-летней жительнице Липецкой области в убийстве подруги и ее трехлетней дочери, сообщила в среду РИА Новости старший помощник руководителя управления СК РФ области Юлия Кузнецова.
Следствие возбудило дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Подозреваемую в убийстве задержали в воскресенье вечером, суд заключил ее под стражу до 28 октября.
"Предъявлено ей обвинение по пунктам "а", "в" части второй статьи 105 (убийство двух человек, в том числе — малолетнего). В настоящее время назначена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой будет установлена ее вменяемость", — сказала Кузнецова.
В конце октября в Липецке произошел еще один случай жестокости по отношению к ребенку: 24-летний мужчина избил ремнем и руками двухлетнего ребенка своей сожительницы так, что малыш попал в больницу без сознания и находился в коме. Спустя двое суток мальчик умер. В отношении его отчима СК переквалифицировал дело со статьи "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего" на "убийство малолетнего". На причастность к преступлению проверяется мать ребенка, по данным СК, — знавшая о жестоком обращении сожителя с сыном.