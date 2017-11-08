В Дагестане около восьми тысяч человек остались без газоснабжения

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Около 8,1 тысячи человек в Дагестане остались без газоснабжения из-за сквозного коррозионного повреждения газопровода, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

Поясняется, что в среду в 9.20 в Кизилюртовском районе обнаружено сквозное коррозионное повреждение тела газопровода высокого давления второй категории диаметром 300 миллиметров.

Газопровод принадлежит министерству земельных и имущественных отношений республики Дагестан, обслуживается компанией "Газпром газораспределение Дагестан".

"Прекращена подача газа бытовым потребителям (8,074 тысячи абонентов) от ГРС "Миатли". Ведутся аварийно-восстановительные работы", — говорится в сообщении.