СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 8 ноя — РИА Новости, Маргарита Савельева. Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения спортивно-тренировочного самолета Як-52 на Ставрополье в начале октября, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ.

"Следствием установлено, что 8 октября 2017 года, примерно в 15 часов, спортивно-тренировочный самолет Як-52 под спаренным управлением двух пилотов вылетел с аэродрома аэроклуба "Вертикаль", расположенного в селе Незлобном Георгиевского района Ставропольского края. Спустя 15 минут, находясь на окраине поселка Пятигорский Ставропольского края, спортивно-тренировочный самолет потерпел крушение", — говорится в сообщении.

По данным управления, оба пилота скончались на месте происшествия. Установлено, что один из них являлся 72-летним военным летчиком в отставке, второму пилоту было 60 лет.

Дело возбуждено по статье УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц". "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается", — добавили в управлении.