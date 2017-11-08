Дело жителя Прикамья, обвиняемого в убийстве и насилии, направили в суд

УФА, 8 ноя — РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело на жителя пермского города Краснокамск, который обвиняется в убийстве, похищениях и насилии в отношении шести маленьких детей, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СК РФ по Пермскому краю Ирина Незнамова.

Как заявляют следователи, мужчина весной 2011 года совершил преступления в отношении двух мальчиков, гулявших в лесу в пригороде Краснокамска. Спустя два года там же он напал на первоклассника: вывез его на машине в безлюдное место, совершил насильственное преступление, а затем, чтобы избежать ответственности, убил ребенка и закопал его тело на дачном участке.

"Через три года после совершения этого преступления мужчина переехал жить в Оренбург, где в 2017 году в состоянии наркотического и алкогольного опьянения пытался похитить двух маленьких девочек, но дети смогли убежать. В тот же день мужчина напал на проходившую по улице 12-летнюю школьницу, насильно поместил ее в багажник автомобиля и вывез на окраину города. Там он совершил в отношении девочки особо тяжкое преступление. Тогда девочку смогли найти быстро, потому что ребенок смог позвонить своей матери", — рассказала собеседница агентства. В день этого преступления мужчина был задержан правоохранителями.

"В ходе расследования уголовного дела против него было найдено тело первоклассника из Краснокамска. Следователями была проделана сложная и кропотливая работа: допрошены сотни свидетелей, проведены десятки судебных экспертиз и выполнены сотни следственных действий. Объем материалов уголовного дела составил 42 тома. Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", — пояснила старший помощник руководителя СК РФ по Пермскому краю.

Следователи благодарят за помощь волонтеров, местных жителей и представителей СМИ. По данным ведомства, по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина были вручены ценные подарки и объявлены благодарности трем волонтерам и корреспонденту оренбургского телевидения. Кроме того, 12-летнюю школьницу из Оренбурга, которая, несмотря на опасность, смогла передать примерные координаты местонахождения и описание похитителя по телефону матери, наградили за мужество.