Защита бывшего главы "Почты России" отозвала жалобу на арест счета

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Защита бывшего главы ФГУП "Почта России" Дмитрия Страшнова отозвала жалобу на арест его счетов по делу о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Апелляционная жалоба отозвана", — сказали в суде.

В ноябре прошлого года Генпрокуратура потребовала возбуждения уголовного дела в связи с незаконной выплатой Страшнову вознаграждения в 95,4 миллиона рублей по итогам 2014 года. Минкомсвязь и сам Страшнов заявляли, что премия была начислена в соответствии с законными актами, которые действуют в отношении всех госкомпаний. Страшнов подчеркивал, что открыт для сотрудничества с Генпрокуратурой и готов дать дополнительные пояснения по этому вопросу.

Решением суда Страшнову запрещено совершать операции по указанным счетам и распоряжаться денежными средствами в пределах установленной суммы ущерба — более 95 миллионов рублей.