В МВД России сообщили об изъятии более 800 кг гашиша у ОПГ

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Более 800 килограммов гашиша изъяли сотрудники МВД за пять лет расследования деятельности транснационального преступного сообщества, поставлявшего наркотики из Африки в страны СНГ, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в период с августа 2012 года по настоящее время сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота изъято более 800 килограммов наркотического средства гашиш", — сказала Волк.

Сообщается, что следственным департаментом МВД РФ расследуется уголовное дело в отношении руководителей и участников транснационального преступного сообщества, организовавших канал контрабанды наркотиков из Северной Африки. Крупные партии перевозились через Европу и Прибалтику в страны СНГ.

"В ходе предварительного расследования сотрудники Следственного департамента МВД России, Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с зарубежными коллегами из Республик Молдовы, Беларуси, а также Королевства Испания в рамках спецоперации "Пиренейский излом" задержано и осуждено более 40 участников международного наркосиндиката", — сообщила Волк.

По версии следствия, организовал сообщество уроженец и гражданин Молдавии, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений против личности, собственности, общественной безопасности и общественного порядка за пределами РФ.

Обвиняемый был объявлен в международный розыск и задержан компетентными органами Молдавии.

Волк отметила, что в отношении задержанного возбуждено дело по статье УК "создание и руководство преступным сообществом, совершенные лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии".