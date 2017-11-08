В Петербурге возбудили дело о вандализме после осквернения памятника Ленину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело о вандализме после осквернения памятника Владимиру Ленину в Красном селе, ведётся розыск подозреваемого, сообщил РИА Новости в среду представитель ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия в рамках возбуждённого уголовного дела по статье 214 УК РФ "Вандализм", направленные на установление личности злоумышленника", — сказал собеседник агентства.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, в ночь на вторник неизвестный облил красной краской памятник Ленину, расположенный в парке рядом с пересечением проспекта Ленина и улицы Первого Мая в Красном селе. Злоумышленник оставил на скульптуре надпись "палач" и развесил на деревьях листовки с цитатами Владимира Ленина. Полиция располагает записью с камеры видеонаблюдения, добавил источник.