В Новокузнецке пять человек пострадали в ДТП с участием скорой

КЕМЕРОВО, 8 ноя — РИА Новости. Новокузнецкие полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием трех машин, в том числе "скорой", в результате которого пострадали пять человек, сообщили РИА Новости в главке МВД по Кемеровской области.

По данным ведомства, авария произошла вечером во вторник на Кузнецком мосту в Новокузнецке — столкнулись автомобили Toyota Allion, "Лада-2114" и "ГАЗель" скорой помощи.

"По предварительным данным, водитель Toyota не справился с управлением, допустил занос автомобиля и совершил столкновение со встречной машиной скорой помощи, после чего "ГАЗель" врезалась в попутный автомобиль "Лада", — отметили в ГУМВД.

Как уточнили в ведомстве, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель Toyota, водитель автомобиля скорой помощи, а также три его пассажира: врач, фельдшер и санитар. Все пострадавшие мужчины в возрасте от 40 до 57 лет.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.