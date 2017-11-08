Житель Грузии попытался въехать в Россию по поддельному паспорту

КРАСНОДАР, 8 ноя — РИА Новости. Пограничники на российско-абхазской границе задержали уроженца Грузии, который предъявил паспорт с отпечатанными на принтере страницами, сообщила пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

"В канун Дня народного единства на российско-абхазской границе пограничники задержали уроженца Грузии с поддельным паспортом. Мужчина пытался въехать в Россию по документу, в котором несколько страниц было отпечатано на принтере", – говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемого в нарушении госграницы выявили в ходе погранконтроля международного пассажирского поезда "Сухум – Москва". Мужчина предъявил сотрудникам краевого погрануправления российский паспорт, в котором на страницах с установочными данными отсутствовали элементы защиты. Проверка показала, что документ содержит частичную подделку. Кроме того, как отмечает ведомство, сам бланк паспорта числится в розыске.

"В настоящее время нелегальный пассажир задержан. По факту нарушения государственной границы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ ("Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации")", – добавили в ФСБ.