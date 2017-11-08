На Кубани девочка погибла при пожаре в частном доме

КРАСНОДАР, 8 ноя — РИА Новости. Девочка погибла в результате пожара во вторник в частном доме в Краснодарском крае, ее младший брат получил ожоги, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

"По данному факту Кропоткинским межрайонным следственным отделом краевого управления СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в доме, где произошел пожар, проживает семья из четырех человек. Как отмечает СК, во вторник вечером родители вышли из дома, оставив двух малолетних детей одних. Во время их отсутствия в доме произошел пожар.

"Очевидец, увидев возгорание, разбил окно и извлек мальчика, спасти девочку не представилось возможным ввиду сильного пламени. Малолетний мальчик в тяжелом состоянии доставлен в больницу", — отмечает СУСК.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе причины возгорания. Также назначено проведение судебно-медицинской и пожаротехнической экспертиз.