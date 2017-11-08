Прокурор попросил ВС оставить приговор экс-сотрудника ЮКОСа Пичугина в силе

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Генпрокуратура в среду попросила президиум Верховного суда РФ оставить без изменения приговор экс-сотруднику ЮКОСа Алексею Пичугину, осуждённому к пожизненному заключению за убийства и покушения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Приговор является законным и обоснованным, прошу оставить его без изменения", — сказал прокурор.

Приговор пересматривается в связи с решением Европейского суда по правам человека. ВС РФ рассмотрит вопрос о возобновлении производства, так как постановление Страсбургского суда считается новым обстоятельством по делу.

В отношении Пичугина было возбуждено два уголовных дела: по обвинению в организации убийств и покушений на убийства. По первому он в 2005 году на основании обвинительного вердикта присяжных получил 20 лет колонии, а по второму в 2007 году был приговорен к пожизненному заключению.

В начале этого года Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить Пичугину 7,8 тысячи евро в качестве компенсации за моральный ущерб и 7,5 тысячи евро за материальные издержки. Суд признал обоснованной жалобу Пичугина на несоблюдение презумпции невиновности и нарушения при снятии и изучении свидетельских показаний местными судами.

В то же время комиссия по вопросам помилования Оренбургской области, где отбывает наказание Пичугин, в июле отклонила его прошение о помиловании.