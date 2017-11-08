В Москве возбудили дело после звонка о "минировании" СК "Олимпийский"

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении москвича, подозреваемого в ложном сообщении о минировании столичного СК "Олимпийский", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

"МВД России по району Мещанский г. Москвы в отношении 34-летнего москвича возбуждено уголовное дело по признакам преступления "заведомо ложное сообщение об акте терроризма", — говорится в сообщении.

Задержанный находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что 7 ноября неизвестный мужчина позвонил по телефону службы "02" и сообщил полицейским об угрозе взрыва в СК "Олимпийский". Из спортивного комплекса было эвакуировано более двух тысяч человек. В результате проверки никаких опасных предметов выявлено не было.