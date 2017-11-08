На Кубани возбудили дело после ДТП с автобусом, перевозившим детей

КРАСНОДАР, 8 ноя — РИА Новости. Уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса, перевозившего детей, возбуждено в Красноармейском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.
"Следственным отделом ОМВД России по Красноармейскому району по факту ДТП с участием автобуса, перевозившего детей, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.
По уточненной информации ведомства, во вторник в 17.00 мск., на 110-ом километре автодороги Темрюк — Краснодар — Кропоткин, 54-летний житель Ставропольского края, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, выехал на встречную полосу и столкнулся в лоб с автобусом Hyundai Aero Town, за рулем которого был 56-летний житель Темрюкского района. После столкновения автобус съехал с проезжей части и опрокинулся набок, добавили в полиции.
"В результате ДТП водитель внедорожника от полученных травм скончался на месте. Пассажир Toyota — женщина 1973 года рождения, а также водитель и пассажир автобуса 1984 года рождения госпитализированы в МБУЗ "Красноармейская ЦРБ". Также с места ДТП в ДККБ г. Краснодара для дополнительного обследования направлен пассажир автобуса 2006 года рождения", — уточнили в ГУМВД.
Как ранее сообщалось, в момент ДТП все пассажиры автобуса были пристегнуты ремнями безопасности, что, по данным правоохранителей, помогло избежать более серьезных последствий.