На Кубани возбудили дело после ДТП с автобусом, перевозившим детей

КРАСНОДАР, 8 ноя — РИА Новости. Уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса, перевозившего детей, возбуждено в Красноармейском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.

Во вторник вечером на автодороге Темрюк-Краснодар-Кропоткин, в районе станицы Новомышастовская, столкнулись автобус Hyundai, в котором находились 27 детей и четверо взрослых, и автомобиль Toyota Land Cruiser. По данным ГУМВД, в результате аварии погиб один человек — водитель японского автомобиля. В больницах Кубани остаются 4 человека, в том числе один ребенок.

"Следственным отделом ОМВД России по Красноармейскому району по факту ДТП с участием автобуса, перевозившего детей, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.

По уточненной информации ведомства, во вторник в 17.00 мск., на 110-ом километре автодороги Темрюк — Краснодар — Кропоткин, 54-летний житель Ставропольского края, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, выехал на встречную полосу и столкнулся в лоб с автобусом Hyundai Aero Town, за рулем которого был 56-летний житель Темрюкского района. После столкновения автобус съехал с проезжей части и опрокинулся набок, добавили в полиции.

"В результате ДТП водитель внедорожника от полученных травм скончался на месте. Пассажир Toyota — женщина 1973 года рождения, а также водитель и пассажир автобуса 1984 года рождения госпитализированы в МБУЗ "Красноармейская ЦРБ". Также с места ДТП в ДККБ г. Краснодара для дополнительного обследования направлен пассажир автобуса 2006 года рождения", — уточнили в ГУМВД.

Как ранее сообщалось, в момент ДТП все пассажиры автобуса были пристегнуты ремнями безопасности, что, по данным правоохранителей, помогло избежать более серьезных последствий.