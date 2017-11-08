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Происшествия

Суд вернул экс-подрядчику нового фондохранилища Эрмитажа иск к музею

09:5608.11.2017
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© РИА Новости / Алексей ДаничевОткрытое хранилище Эрмитажа. Архивное фотоОткрытое хранилище Эрмитажа. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области возвратил компании "МехСтройТранс", бывшему подрядчику строительства третьей очереди нового фондохранилища Государственного Эрмитажа в Приморском районе, иск о взыскании с музея 21,2 миллиона рублей задолженности и неустойки по соответствующему контракту, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Экс-подрядчик сооружения нового фондохранилища Эрмитажа подал иск к ФАС
"Истцом не представлено доказательств, на которых он основывает свои требования…, истцом не представлено доказательство направления претензии в адрес ответчика… Исковое заявление возвратить заявителю", — говорится в определении арбитража.

Как сообщалось ранее, "МехСтройТранс" планировал через суд добиться взыскания около 20,5 миллиона рублей задолженности и 806 тысяч рублей неустойки по договору подряда от 1 декабря 2015 года.

Эрмитаж в июле в одностороннем порядке расторг соответствующий контракт на сооружение фондохранилища стоимостью около 3,7 миллиарда рублей. По словам врио заместителя генерального директора Эрмитажа по капитальному строительству Николая Калача, отставание соответствующих работ от графика составляет, по мнению специалистов, 8-9 месяцев. На сегодняшний день выполнено лишь 14% от общего объема строительно-монтажных работ. Эрмитаж также намерен обсудить с экс-подрядчиком порядок, объем и сроки возврата авансового платежа за работы по сооружению фондохранилища. Объем претензий музея к "МехСтройТрансу" составляет более 855 миллионов рублей.

В настоящее время "МехСтройТранс" оспаривает односторонний отказ от контракта на сооружение третьей очереди фондохранилища в судебном порядке. Слушания назначены на 6 декабря.

Наряду с этим музей в рамках дела о банкротстве бывшего подрядчика, в отношении которого судом введена процедура наблюдения, настаивает на включении в реестр требований кредиторов "МехСтроТранса" задолженности на общую сумму 875 миллионов рублей.

Компания "МехСтройТранс" стала победителем конкурсного отбора на право строительства третьей очереди фондохранилища Государственного Эрмитажа в ноябре 2015 года. Стоимость контракта составляла около 3,7 миллиарда рублей. Срок завершения работ — март 2019 года.

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