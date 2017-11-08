Житель Екатеринбурга, напавший на беременную жену, предстанет перед судом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Дело жителя Екатеринбурга, обвиняемого в нанесении ножевых ранений своей беременной супруге, направлено в суд, сообщает в среду прокуратура Свердловской области.
"Согласно заключению комиссии экспертов, мужчина страдает тяжелым хроническим психическим расстройством, представляет опасность для себя и окружающих лиц, с возможностью причинения существенного вреда, нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в стационарных условиях специализированного типа. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд города Екатеринбурга для применения принудительных мер медицинского характера", — сообщает ведомство.
По данным областного СУСК РФ, ранее мужчина был судим за "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека". С потерпевшей, ставшей впоследствии его женой, он познакомился в ходе переписки во время отбывания наказания в исправительной колонии на севере Свердловской области.