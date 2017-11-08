Житель Екатеринбурга, напавший на беременную жену, предстанет перед судом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Дело жителя Екатеринбурга, обвиняемого в нанесении ножевых ранений своей беременной супруге, направлено в суд, сообщает в среду прокуратура Свердловской области.

Как сообщалось ранее, вечером 29 июля 28-летний мужчина пришел в екатеринбургский роддом, расположенный в Суворовском переулке, и нанес своей жене, находившейся на девятом месяце беременности, порядка 20 ножевых ранений. К счастью, медики спасли и женщину, и ребенка. По факту возбудили уголовное дело по статье "покушение на убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности". Подозреваемого задержали.

"Согласно заключению комиссии экспертов, мужчина страдает тяжелым хроническим психическим расстройством, представляет опасность для себя и окружающих лиц, с возможностью причинения существенного вреда, нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в стационарных условиях специализированного типа. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд города Екатеринбурга для применения принудительных мер медицинского характера", — сообщает ведомство.

По данным областного СУСК РФ, ранее мужчина был судим за "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека". С потерпевшей, ставшей впоследствии его женой, он познакомился в ходе переписки во время отбывания наказания в исправительной колонии на севере Свердловской области.