Омбудсмен рассказал об избиении и пытках арестованной в Бурятии женщины

КРАСНОЯРСК, 8 ноя — РИА Новости. Одна из арестованных в Бурятии сообщила уполномоченной по правам человека в регионе Юлии Жамбаловой, что над ней издевались сотрудники полиции — душили полиэтиленовым пакетом и раздевали, сообщается на сайте омбудсмена.

По данным пресс-службы, арестованная рассказала об издевательствах омбудсмену, которая вела плановый прием граждан, содержащихся в следственном изоляторе №1 ФСИН Бурятии.

Подследственные, преимущественно, выражали несогласие с судебными актами, сообщали о недопустимых методах расследования, применении насилия сотрудниками правоохранительных органов, отмечается в сообщении уполномоченного по правам человека.

"Так, арестованная А. сообщила, что в служебном кабинете сотрудники полиции вырывали волосы, перекрывали доступ к кислороду полиэтиленовым пакетом, заставляли снимать одежду и др.", — говорится в сообщении.

По данным службы омбудсмена, заявление направлено в Следственное управление СК республики для процессуальной проверки и принятия правового решения о возбуждении уголовного дела либо об отказе. Обращение поставлено на контроль уполномоченного.

Комментариями правоохранительных органов РИА Новости не располагает.