На Камчатке завели дело на председателя местной счетной палаты

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 ноя – РИА Новости. Председатель контрольно-счетной палаты (КСП) Петропавловска-Камчатского попал под следствие за махинации с премиями сотрудников госоргана, сообщает следственное управление СК РФ по Камчатскому краю.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

"По версии следствия, в период с февраля 2016 по август 2017 года председатель контрольно-счетной палаты в нарушение федерального законодательства из корыстной заинтересованности незаконно лично получил денежные средства от подчиненных сотрудников в сумме около 700 тысяч рублей, составляющие выплаты в качестве премий, за начисление им таковых в пределах его полномочий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники КСП передавали подозреваемому денежные средства, поскольку боялись негативных последствий в виде дисциплинарных взысканий и лишения премий.

"В настоящее время следствием проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — добавили в СК.