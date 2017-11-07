В Ленобласти у главы филиала кадастровой палаты изъяли крупную сумму денег

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Сотрудники управления Следственного комитета по Ленинградской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ во вторник изъяли крупные суммы денег в рублях и валюте в банковских ячейках обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере директора филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Ленинградской области и его заместителя, сообщает пресс-служба областного СУСК РФ.

Ранее сообщалось, что 18 сентября были задержаны 47-летний директор филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Ленинградской области и его 34-летний заместитель по подозрению в получении от одного из предпринимателей взятки в виде земельных участков в Ломоносовском районе Ленинградской области и квартиры в Санкт-Петербурге общей стоимостью не менее 56 миллионов рублей.

По данным областного управления СК, взятки являлись вознаграждением за постановку на кадастровый учёт земельных участков в Ленобласти.

"Сегодня в банковских ячейках, принадлежащих обвиняемым, изъято более 32 миллионов рублей, 220 тысяч долларов и 24 тысячи евро. Обвиняемые содержатся под стражей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств, а также выявление иных эпизодов коррупционной деятельности обвиняемых", — говорится в сообщении.