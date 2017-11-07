Житель Саратова, бросивший в полицейских гранату, получил десять лет тюрьмы

САРАТОВ, 7 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовский облсуд приговорил местного жителя, бросившего гранату в пришедших с обыском полицейских, к 10 годам лишения свободы по обвинению в покушении на убийство сотрудников правоохранительных органов, сообщило во вторник областное управление СК РФ.

Ранее СУСК сообщило, что вечером 2 июня хозяин дома в Ленинском районе Саратова бросил гранату в полицейских, которые пришли к нему для проведения обыска, в результате взрыва двое полицейских получили травмы. По данным полиции, хозяин дома, который проверялся на причастность к незаконному хранению оружия, был пьян, а брошенная им граната могла травмировать понятых, но полицейские прикрыли их собою. Подозреваемый был арестован.

"Игорю Тимофееву назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год со штрафом 25 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Суд признал фигуранта дела виновным в покушении на убийство двух человек в связи с осуществлением ими служебной деятельности, совершенное общеопасным способом, а также незаконном хранении боеприпасов и взрывных устройств.

В прокуратуре региона сообщили, что Тимофеев в суде вину признал частично. "Подсудимый частично признал свою вину и пояснил, что патроны и гранату нашел в период прохождения военной службы, привез домой и хранил в подвале своего домовладения. Причинять вред полицейским не хотел, бросил гранату с целью избавиться от нее", — говорится в сообщении.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.