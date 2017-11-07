В Пензе проверили несколько школ после сообщений о подозрительных предметах

САРАТОВ, 7 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Учащихся и сотрудников ряда школ в Пензе эвакуировали во вторник из-за сообщений о подозрительных предметах, никаких опасных предметов обнаружено не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.

"Сообщения поступили об обнаружении подозрительных предметов в нескольких школах Пензы. В учреждения сразу же выехали сотрудники полиции. Ученики и сотрудники были эвакуированы. Никаких опасных предметов пока не обнаружено", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что число школ и количество эвакуированных уточняется, полиция устанавливает личности людей, сообщивших о подозрительных предметах.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.