В Москве суд продлил арест фигурантке дела экс-замглавы ФСИН Коршунова

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы до 13 февраля продлил срок ареста предпринимательнице Марине Дюковой, которую следствие считает соучастницей бывшего заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова по делу о растрате, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста", — сказала она, отметив, что защита в ходе заседания просила отпустить ее под домашний арест. Дюкова себя виновный не признает.

Коршунов обвиняется по двум эпизодам по статье "растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения". СК отмечает, что Коршунов, возглавлявший контрактную службу ФСИН, в 2015–2016 годах организовал заключение двух госконтрактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания — по завышенным ценам. Следствие считает, что в результате действий чиновника и его соучастников ведомству был причинен ущерб свыше 160 миллионов рублей.