На станции "Отрадное" в Москве мужчина выжил после падения на рельсы

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Отрадное" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Упал (на рельсы) мужчина, остался жив, уже извлекли", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в 17.25 движение поездов возобновилось. Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее пресс-служба столичной подземки сообщила, что интервалы движения поездов на севере "серой" ветки увеличены из-за инцидента с пассажиром.