ВОРОНЕЖ, 7 ноя — РИА Новости. Суд приговорил к трем годам и трем месяцам лишения свободы бывшего начальника колонии № 6 в Тульской области, который собирал с осужденных деньги за пользование мобильными телефонами и торговлю продуктами, а также предоставил одному из осужденных привилегированные полномочия за 100 тысяч рублей, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.
"Следствием и судом установлено, что с апреля по август 2016 года начальник колонии несколько раз получал деньги за покровительство процессу незаконной торговли продуктами питания между отбывающими наказание осужденными, а также за разрешение незаконного пользования осужденным мобильным телефоном", — говорится в сообщении.
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Кроме того, в августе 2016 года начальник колонии получил 100 тысяч рублей за "предоставление одному из осужденных привилегированных полномочий относительно других осужденных".
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 3 месяца, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года", — отмечает следствие.
Экс-начальник колонии был взят под стражу в зале суда.