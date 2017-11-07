ВОРОНЕЖ, 7 ноя — РИА Новости. Суд приговорил к трем годам и трем месяцам лишения свободы бывшего начальника колонии № 6 в Тульской области, который собирал с осужденных деньги за пользование мобильными телефонами и торговлю продуктами, а также предоставил одному из осужденных привилегированные полномочия за 100 тысяч рублей, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

В отношении 46-летнего бывшего начальника колонии № 6 в Новомосковске было возбуждено дело по статьям "получение взятки за незаконные действия" и "превышение должностных полномочий". Санкция данных статей предусматривает до восьми лет лишения свободы.

"Следствием и судом установлено, что с апреля по август 2016 года начальник колонии несколько раз получал деньги за покровительство процессу незаконной торговли продуктами питания между отбывающими наказание осужденными, а также за разрешение незаконного пользования осужденным мобильным телефоном", — говорится в сообщении.

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По данным следствия, деньги переводились родственниками осужденных на банковскую карту тещи начальника колонии, и этой картой мужчина пользовался втайне от тещи. В общей сложности он получил, по данным СК, 168 тысяч рублей.

Кроме того, в августе 2016 года начальник колонии получил 100 тысяч рублей за "предоставление одному из осужденных привилегированных полномочий относительно других осужденных".

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 3 месяца, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года", — отмечает следствие.

Экс-начальник колонии был взят под стражу в зале суда.