МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Московский суд заблокировал четыре онлайн-кинотеатра за распространение пиратского контента, сообщает Роскомнадзор во вторник.

"На основании решений Мосгорсуда операторы связи должны прекратить доступ к еще четырем пиратским интернет-ресурсам, распространяющим мультимедийный контент с нарушением прав на интеллектуальную собственность", — говорится в сообщении.

Решения приняты на основании заявлений телекомпании "Пятница" в отношении сайтов kinokrik.net, prokinozal.ru, seriali.kz и wowfilm.net.

По данным ведомства, посещаемость этих сайтов составляет от 8 тысяч до 1,7 миллиона российских пользователей в месяц.

По решениям Мосгорсуда блокируются более 630 пиратских интернет-ресурсов, напомнили в Роскомнадзоре.