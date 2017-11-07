МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Московский суд заблокировал четыре онлайн-кинотеатра за распространение пиратского контента, сообщает Роскомнадзор во вторник.
Решения приняты на основании заявлений телекомпании "Пятница" в отношении сайтов kinokrik.net, prokinozal.ru, seriali.kz и wowfilm.net.
По данным ведомства, посещаемость этих сайтов составляет от 8 тысяч до 1,7 миллиона российских пользователей в месяц.
По решениям Мосгорсуда блокируются более 630 пиратских интернет-ресурсов, напомнили в Роскомнадзоре.