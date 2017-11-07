Суд продлил арест топ-менеджера "Роснано" по делу о махинациях

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник продлил до февраля срок ареста управляющего директора по инвестиционной деятельности АО "Роснано" Андрея Горькова в рамках дела о махинациях с деньгами корпорации на 738 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее Басманный суда продлил срок ареста Горькова до 9 ноября 2017 года.
По версии следствия, Горьков с 2011 по 2013 годы вопреки интересам "Роснано" размещал на постоянной основе деньги корпорации в ООО КБ "Смоленский банк" в размере от 460 до 740 миллионов рублей под видом расчётно-кассового обслуживания, фактически, считает следствие, финансируя его деятельность.
Адвокат обвиняемого утверждает, что оснований для его содержания под стражей нет и предлагала суду 50 миллионов рублей в качестве залога.
Уголовное дело возбуждено 9 июня 2017 года. Горьков был задержан на следующий день, тогда же следствие предъявило ему обвинение в злоупотреблении полномочиями (статья 201 УК РФ). Вину топ-менеджер отрицает, отмечая, что на момент отзыва лицензии у банка, у него не было полномочий распоряжаться деньгами корпорации, а за восемь месяцев до отзыва лицензии у указанного банка с финансовой должности он был переведен на другую.