Суд продлил арест топ-менеджера "Роснано" по делу о махинациях

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник продлил до февраля срок ареста управляющего директора по инвестиционной деятельности АО "Роснано" Андрея Горькова в рамках дела о махинациях с деньгами корпорации на 738 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Горькова меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 февраля 2018 года", — сказала судья.

Ранее Басманный суда продлил срок ареста Горькова до 9 ноября 2017 года.

По версии следствия, Горьков с 2011 по 2013 годы вопреки интересам "Роснано" размещал на постоянной основе деньги корпорации в ООО КБ "Смоленский банк" в размере от 460 до 740 миллионов рублей под видом расчётно-кассового обслуживания, фактически, считает следствие, финансируя его деятельность.

Адвокат обвиняемого утверждает, что оснований для его содержания под стражей нет и предлагала суду 50 миллионов рублей в качестве залога.

Уголовное дело возбуждено 9 июня 2017 года. Горьков был задержан на следующий день, тогда же следствие предъявило ему обвинение в злоупотреблении полномочиями (статья 201 УК РФ). Вину топ-менеджер отрицает, отмечая, что на момент отзыва лицензии у банка, у него не было полномочий распоряжаться деньгами корпорации, а за восемь месяцев до отзыва лицензии у указанного банка с финансовой должности он был переведен на другую.

В конце 2014 года КБ "Смоленский банк" лишился лицензии, а "Роснано" лишилось своих средств в размере более 738 миллионов рублей. При этом из банка, следует из сообщения СК РФ, непосредственно накануне отзыва лицензии, были выведены активы в пользу родного брата Андрея Горькова Евгения в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 миллионов рублей. Ранее в суде следователь сообщил, что на Евгения Горькова заведено дело об ОРД, то есть он находится в оперативном розыске.