В Астрахани задержали водителя маршрутки, сбившего 3-летнюю девочку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Полицейские задержали водителя маршрутного такси, который сбил трехлетнюю девочку на нерегулируемом переходе в Астрахани и скрылся, сообщает УМВД России по Астраханской области.

По данным полиции, в 12.20 мск на улице Ленина водитель автомобиля "Газель" не предоставил преимущество в движении пешеходам – женщине с трехлетней дочерью, которые шли из аптеки на остановку и пересекали проезжую часть по нерегулируемому переходу.

"Нарушитель совершил наезд на девочку 2014 года рождения, после чего скрылся. В результате ДТП она получила ушибы, ссадины и была доставлена в больницу", — говорится в сообщении. Правоохранители установили, что за рулем микроавтобуса, следовавшего по маршруту №52, находился астраханец 1978 года рождения.

Его доставили в отдел полиции. За оставление места ДТП задержанный будет привлечен к ответственности. По факту причинения вреда здоровью ребенка проводится административное расследование.