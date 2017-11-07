Юрист рассказал об афере на 15 млрд рублей с экс-главой ДСК-1 Копелевым

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Предполагаемая афера на 15 миллиардов рублей, жертвой которой мог стать уже бывший глава совета директоров крупной строительной компании "ДСК-1" Владимир Копелев, имеет все признаки классического мошенничества, заявил РИА Новости адвокат, старший преподаватель Юридического института РУДН, кандидат юридических наук Игорь Носков.

По данным источника РИА Новости, неизвестные мошенники, используя фиктивные документы, сначала выкупили акции компании-владельца ОАО "ДСК-1" за 21 миллион долларов, а затем, расторгнув договор, через суд обязали Копелева выплатить 241 миллион швейцарских франков (на тот момент более 15 миллиардов рублей).

Сама финальная выплата, судя по всему, произведена не была, по не зависящим от мошенников обстоятельствам. Возбуждено уголовное дело, подозреваемых по нему, однако, пока нет.

"Доступное описание вышеуказанных действий имеет признаки классических мошеннических схем. К преступлению, возможно, могут быть причастны люди из окружения потерпевшего: вряд ли у человека с улицы могут оказаться листы бумаги с подписью главы одной из крупнейших строительных компаний", — сказал Носков, оговорившись, что делать выводы на основании информации СМИ преждевременно.

Если действительно злоумышленникам удалось заполучить чистые листы с подписью Копелева, то ему уже не представляется возможным оспаривать данный договор со ссылкой на то, что он его не подписывал, отметил эксперт. Хотя экспертиза в некоторых случаях – но далеко не всегда — может установить, различается ли по времени момент подписания листа бумаги и момент нанесения текста.

В то же время у адвоката вызывает вопросы тот эпизод предполагаемого мошенничества, когда неизвестными были куплены акции компании, владеющей "ДСК-1", на 21 миллион долларов, с целью дальнейшего расторжения сделки.

"При такой схеме, чтобы у пострадавшего возникло обязательство вернуть денежные средства, он для начала должен был бы их получить. Вряд ли в данной ситуации использовался банковский перевод, иначе получение 21 миллиона долларов не прошло бы незаметно для него самого", — отметил собеседник.

Поэтому вероятно, что "передача денежных средств" могла производиться в наличном виде и оформляться распиской, "что является нонсенсом при такой большой сумме сделки", отметил Носков.

"Инициирование судебного разбирательства в третейском суде, как правило, является элементом мошеннической схемы по той причине, что посредством третейского суда проще достичь желаемой цели, нежели чем через государственный суд. Более того, разбирательство такого масштаба в государственном суде привлекло бы к себе повышенное внимание", — сказал собеседник.

Юрист напомнил, что именно сомнительность большинства принимаемых третейскими судами решений привела к реформированию системы третейских судов. В результате, с 1 ноября 2017 года количество действующих в России третейских судов сократилось с 1,5 тысяч до четырех. Главным условием для функционирования третейского суда стало наличие специального разрешения правительства РФ.

"С учетом размера мошенничества, следует учитывать, что такие действия могла совершить только группа лиц, которая обладает специальными знаниями в различных областях и высоким профессионализмом", — заключил эксперт.

Компания "ДСК-1" — один из крупнейших и старейших домостроительных комбинатов в России. Летом 2016 года 97% компании было приобретено финансово-строительной корпорацией "Лидер" путем безденежной сделки. Совокупный портфель проектов ФСК "Лидер" составляет 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости.