В Омской области мужчина зарубил топором пьяную гостью, мешавшую ему спать

КРАСНОЯРСК, 7 ноя — РИА Новости. Житель села Кабырдак Омской области зарубил топором пьяную женщину, которая обзывалась и мешала ему спать, сообщает областное следственное управление СК РФ.

По данным следствия, 57-летняя жертва и 35-летний хозяин дома вместе распивали спиртные напитки.

"Когда мужчина пошел спать, то, с его слов, женщина мешала ему заснуть, ругалась и обзывалась. Желая успокоить знакомую, подозреваемый, стал наносить топором удары шумевшей женщине, а когда она перестала кричать, лег спать. Утром мужчина увидел, что потерпевшая скончалась", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).