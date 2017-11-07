В СК рассказали, что изъяли у задержанных участников "Артподготовки"*

Задержание мужчины во время несанкционированной акции в Москве. 5 ноября 2017

Задержание мужчины во время несанкционированной акции в Москве. 5 ноября 2017

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. У задержанных в ходе несанкционированных акций 5 ноября в Москве были найдены маски, бронежилеты, кастеты, а также символика организаций, запрещенных на территории РФ, сообщает пресс-служба СК.

"Участники несанкционированных акций допрошены… У некоторых участников изъяты многочисленные предметы, используемые для насильственных действий (черные маски, бронежилеты, противогазы, бейсбольные биты, отвертки, кастеты, металлическая арматура, раскладные ножи, профессиональные рогатки с металлическими шарами, молотки, баллончики с газом и краской), а также символика организаций, запрещенных на территории России", — говорится в сообщении.

*Экстремистская организация, запрещенная в России