В Омске проверяют информацию о "минировании" зданий

КРАСНОЯРСК, 7 ноя — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о "минировании" зданий в Омске, сообщили РИА Новости в МВД области.

"Проверяется вся информация. По всем поступающим сообщениям о подозрительных предметах идут проверки, работают сотрудники", — сказал дежурный пресс-службы, не уточняя количество сообщений и не называя объекты.

При этом региональные СМИ сообщают о порядка 10 таких сообщениях о "минировании" торговых центров города.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.