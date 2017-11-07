Мосгорсуд оставил активиста Гальперина под домашним арестом

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд до декабря оставил под домашним арестом оппозиционного активиста Марка Гальперина по делу об экстремизме, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд отклонил апелляционную жалобу защиты и оставил без изменения решение о продлении меры пресечения", — сказали в суде.

Меру пресечения ранее продлевал Мещанский суд Москвы.

Гальперину вменяется публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете. Ранее активист привлекался к административной ответственности за участие в митингах, в частности он получил 15 суток административного ареста за неповиновение полицейским на несанкционированной властями акции 26 марта в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек.