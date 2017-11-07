В отношении гендиректора Моршанской табачной фабрики возбудили дело

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил еще одно уголовное дело по неуплате налогов в размере 1,5 миллиарда рублей в отношении генерального директора Моршанской табачной фабрики, сообщает СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ОАО "Моршанская табачная фабрика", подозреваемого в совершении преступления… "уклонение от уплаты налогов с организации"… Таким образом…, не исчислен и не уплачен акциз на табачные изделия и НДС в общем размере более 1,5 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

По данным следствия, генеральный директор Моршанской табачной фабрики включал в налоговые декларации по акцизам и налогу на добавленную стоимость (НДС) за 2015-2016 годы ложные сведения об объеме произведенной и реализованной табачной продукции — более 3 миллионов пачек, после чего представил их в налоговый орган. Фактический объем произведенной и реализованной табачной продукции за указанный период составил свыше 44 миллионов пачек. Сейчас подозреваемый находится под арестом, идет выяснение обстоятельств преступления.

Ранее сообщалось, что столичная прокуратура направила в суд дело тамбовского депутата Олега Барова, обвиняемого в покушении на мошенничество на 5 миллионов евро, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. По результатам налоговой проверки Моршанская табачная фабрика должна была заплатить 1,6 миллиарда рублей в бюджет. Баров пообещал руководству предприятия уменьшить сумму налогов до 1,1 миллиарда рублей. Решить проблему можно было за 5 миллионов евро, которые следовало передать Барову лично.

Уточняется, что для придания своим действиям видимости законных депутат уговорил руководителя предприятия заключить с ним фиктивный предварительный договор купли-продажи принадлежащего Барову мясокомбината в Моршанске за 474,5 миллиона рублей. В июне прошлого года в ходе оперативных мероприятий Баров был задержан при получении от предпринимателя пяти миллионов евро в одном из столичных банков.

Ранее сообщалось, что арестованный уже привлекался по делу о неуплате налогов на сумму более 100 миллионов рублей. Следователи установили, что в 2010-2011 годах гендиректор организации уже предоставлял ложную информацию в налоговых декларациях, в результате чего из-за низких налогов по акцизам на табачные изделия и высоких налоговых вычетов по НДС мужчина уклонился от выплаты налогов более 100 миллионов рублей. В ходе следствия обвиняемый своей вины не признал, отмечает ведомство.